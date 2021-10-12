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Шестой cаммит СВМДА пройдет в 2022 году в Нур-Султане

Шестой cаммит СВМДА пройдет в 2022 году в Нур-Султане

Шестой саммит стран - участниц Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) пройдет в следующем году в казахстанской столице. Об этом сообщил во вторник заместитель министра иностранных дел Казахстана Акан Рахметуллин в ходе встречи глав МИД стран - участниц СВМДА.

"Мы с нетерпением ждем нашей следующей встречи в 2022 году в рамках шестого саммита СВМДА, который будет проводиться в городе Нур-Султане", - сказал он, обращаясь к участникам встречи,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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