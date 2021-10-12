Время в Ереване: 11:07:36,   12 Октябрь

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около острова Крит

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около острова Крит

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник к юго-востоку от греческого острова Крит. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Очаг залегал на глубине 2 км. Эпицентр стихии находится в 38 км к юго-востоку от портового города Сития (население около 8,7 тыс. человек).


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]