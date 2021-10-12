Землетрясение магнитудой 6,3 произошло около острова Крит
Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано во вторник к юго-востоку от греческого острова Крит. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Европейско-
Очаг залегал на глубине 2 км. Эпицентр стихии находится в 38 км к юго-востоку от портового города Сития (население около 8,7 тыс. человек).
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