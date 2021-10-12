Ваагн Хачатрян обсудил с послом Ирана возможности расширения сотрудничества
Министр высокотехнологичной промышленности Армении Ваагн Хачатурян 11 октября принял чрезвычайного и полномочного посла Исламской Республики Иран в Республике Армения Аббаса Бадахшана Зохури.
Министр приветствовал посла, подчеркнул идущие из глубины веков дружественные отношения между двумя странами, а затем коснулся программ министерства с Ираном и возможностей расширения сотрудничества.
Как сообщили «Арменпресс» в министерстве, Ваагн Хачатрян, говоря об уже сложившихся между двумя странами надежных партнерских отношениях, отметил, что сейчас есть необходимость уточнить задачи и внести свой вклад для более активного сотрудничества бизнес кругов.
Аббас Бадахшан Зогури для большей активизации сотрудничества предложил участие в проводимых отраслевых выставках, организацию взаимных рабочих визитов для специалистов сферы, делегаций, представителей вузовских и научных структур.
Была затронута и тема предстоящего в конце октября в Ереване мероприятия DigiWeek-2021, в рамках которого состоится выставка Digitec. Было отмечено, что иранской стороне уже направлено приглашение на участие, и будет ожидаться участие иранской представительской делегации в этом мероприятии.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен