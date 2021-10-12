В ПАСЕ призвали Азербайджан немедленно вернуть всех армянских пленных

На Парламентской ассамблее Совета Европы был обсужден доклад, представляющий для армянской стороны важное значение, в котором, среди прочего, был и призыв к Азербайджану немедленно вернуть всех армянских пленных.

Как передает «Арменпресс», об этом на пресс-конференции в Национальном Собрании заявил глава армянской делегации в ПАСЕ Рубен Рубинян, представив подробности работы сессии ПАСЕ.

На очередной сессии ПАСЕ обсуждались два очередных доклада, представляющих особый интерес для армянской стороны, один из которых касался досрочных парламентских выборов в Армении. «ПАСЕ оценила выборы в Армении как конкурентные и хорошо организованные. По сути, это вторые общенациональные выборы в Армении, получившие высокую оценку наблюдателей ПАСЕ», - сказал Рубинян.

Второй интересный для армянской стороны доклад касался гуманитарных последствий карабахского конфликта.

«Доклад готовился в течение месяцев. Фактически, в нем были отражены все проблемы, которые мы хотели включить. В нем зафиксировано, что война является нарушением обязательств, взятых на себя конфликтующими сторонами, и ПАСЕ должна изучить этот вопрос. Фиксируется переброска сирийских наемников в Карабах при поддержке Турции и их участие в войне. Есть четкий призыв к Азербайджану немедленно вернуть всех армянских военнопленных и другим задерживаемых лиц, независимо от статуса, предоставленного им в Азербайджане», - сказал он.

В отчете также говорится об опасностях, угрожающих армянскому культурному наследию, осуждается существование в Азербайджане ложного «албанского» тезиса. В нем также затронута тема ненависти, используемая в Азербайджане на самом высоком уровне.

На вопрос, контактировали ли члены армянской делегации с турецкими или азербайджанскими депутатами вне сессии в Страсбурге, Рубинян дал отрицательный ответ. Они лишь здоровались, как и раньше.