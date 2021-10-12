Омбудсмен Армении задокументировал 3-й случай незаконного вторжения ВС Азербайджана

Продолжающиеся ознакомительные работы выявили, что еще во время войны, в конце октября 2020 года азербайджанские Вооруженные силы вторглись на суверенную территорию Республики Армения в приграничной зоне в районе села Цав общины Капан Сюникской области, создав реальную опасность для жителей сел Неркин Хэнд и Цав Капанской общины. Как передает «Арменпресс», сообщение об этом распространил Омбудсмен РА Арман Татоян.

«Я на карте Google желтым цветом отметил точки вторжения Вооруженных сил Азербайджана, их минимум 5 конкретных мест. Согласно Google Map, вторжения произошли в глубину суверенной территории РА, прилегающей к селу Цав, на расстоянии 150 м, 190 м, 960 м, 1140 м и 1 210 м по прямой от села Цав.

Они есть на территориях лугов и пастбищ В результате вторжения мирные жители лишились возможности пользоваться этими землями и обеспечивать доход своих семей.

Таким образом, Вооруженные силы Азербайджана открыто нарушают жизненно важные права жителей капанской общины, особенно сел Цав и Неркин Хэнд, жить и работать в безопасности, владеть собственностью, обеспечивать доход своих семей и так далее. Их присутствие - реальная угроза мирной жизни людей.

Другими словами, присутствие азербайджанских Вооруженных сил в приграничной зоне суверенной территории РА, прилегающей к селу Цав в Сюнике, явно лишено какого-либо юридического титула.

Права приграничных жителей Республики Армения постоянно будут нарушаться до тех пор, пока ВС Азербайджана незаконно находятся на суверенной территории Республики Армения, на землях жителей приграничья.

Параллельно со всем этим продолжается и фашистская политика азербайджанской арменофобии, вражды и фашизма.

Следовательно, этот вопрос также следует передать в международные суды, такие как Европейский суд по правам человека, Международный суд ООН и в другие суды. Это должно быть обязательной составляющей для восстановления нарушенных прав жителей приграничья РА.

Восстановление прав приграничных жителей РА требует немедленного вывода азербайджанских Вооруженных сил с территорий вблизи села Сюника и Гегаркуника, с межобщинных дорог Сюникской области», - заявил Арман Татоян.