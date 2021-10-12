Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают по новому рабочему графику

В связи с погодными изменениями в рабочий график мобильных пунктов, проводящих вакцинацию от COVID-19, внесены изменения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что мобильные пункты в Ереване и в областях расположены по следующим адресам:

Ереван:

Северный проспект - с 12:00 до 16:30;

ЕГУ - с 11:30 до 15:30;

«Россия Молл» - с 16:00 до 20:00;

Территория «Малибу» - с 13:00 до 17:00;

Вернисаж, рядом с МЦ «Вардананц» - с 13:00 до 18:00;

Каскад - с 14:00 до 18:00.

Регионы:

Лорийская область, Ванадзор - с 10:00 до 17:00;

Ширакская область, Гюмри - с 10:00 до 15:30.