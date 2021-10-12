Мобильные пункты вакцинации от COVID-19 работают по новому рабочему графику
12:16, 12 Октябрь, 2021
В связи с погодными изменениями в рабочий график мобильных пунктов, проводящих вакцинацию от COVID-19, внесены изменения.
Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении, отмечая, что мобильные пункты в Ереване и в областях расположены по следующим адресам:
Ереван:
Северный проспект - с 12:00 до 16:30;
ЕГУ - с 11:30 до 15:30;
«Россия Молл» - с 16:00 до 20:00;
Территория «Малибу» - с 13:00 до 17:00;
Вернисаж, рядом с МЦ «Вардананц» - с 13:00 до 18:00;
Каскад - с 14:00 до 18:00.
Регионы:
Лорийская область, Ванадзор - с 10:00 до 17:00;
Ширакская область, Гюмри - с 10:00 до 15:30.
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