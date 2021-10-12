Никол Пашинян поздравил председателя правительства Испании

Премьер-министр Никол Пашинян по случаю Национального праздника направил председателю правительства Испании Педро Санчесу Перес-Кастехону поздравительное послание.

Как передает «Арменпресс», в послании, в частности, говорится:

«Ваше Превосходительство! От всего сердца поздравляю Вас и народ Испании с Национальным праздником Королевства Испания.

Армения высоко ценит армяно-испанские отношения, развивающиеся в духе взаимопонимания и дружбы. Я признателен Вашей стране за содействие расширению партнерства Армения-ЕС.

Уверен, что совместными усилиями мы продолжим развивать и углублять наше сотрудничество во благо наших стран.

Желаю Вам крепкого здоровья успехов, а стране - непрерывного процветания и успехов».