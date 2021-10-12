В Китае в результате наводнений погибли по меньшей мере 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли, трое пропали без вести и более 120 тысяч эвакуированы из-за продолжительных дождей и наводнений в китайской северной провинции Шаньси, заявил на пресс-конференции глава управления по чрезвычайным ситуациям провинции Ван Цижуй.

"Проливные дожди привели к тому, что в 11 городах и 76 уездах провинции 1 757 100 человек оказались в зоне бедствия, 15 человек погибли, трое пропали без вести, экстренно эвакуированы 120,1 тысячи человек, более 19,5 тысяч построек разрушены, 18,2 тысячи получили серьезные повреждения, прямой экономический ущерб оценивается в 5,03 миллиарда юаней (почти 780 миллионов долларов)", - заявил Ван Цижуй.

Согласно сообщению властей, со 2 по 7 октября в провинции произошел самый сильный осенний паводок со всю историю метеорологических наблюдений, во многих районах проливные дожди не прекращались несколько дней, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Ранее министерство финансов и министерство по чрезвычайным ситуациям КНР выделили более 12,4 миллиона долларов на борьбу с наводнениями и ликвидацию последствий стихийных бедствий в провинциях Шаньси и Шэньси. Помимо этого, как минимум 14 крупных китайских компаний направили помощь пострадавшей от наводнений провинции Шаньси на общую сумму 415 миллионов юаней (около 64,4 миллиона долларов).