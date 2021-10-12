Бюраканская обсерватория и Научный центр Арцаха подписали Меморандум о сотрудничестве

Бюраканская обсерватория им. Виктора Амбарцумяна Национальной академии наук Республики Армения и Арцахским научным центром Министерства образования и науки Республики Арцах 7 октября подписали Меморандум о сотрудничестве, направленный на укрепление научного потенциала Арцаха. Состоялось открытие астрономической лаборатории.

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Бюраканской обсерватории, директор обсерватории Арег Микаелян и директор Арцахского научного центра Министерства образования и науки Анюта Саргсян обсудили работы, которые будут проводиться в рамках меморандума, а также вопросы их реализация в ближайшее время.

Согласно меморандуму, планируется под профессиональным руководством и консультациями обеспечить основанную в Научном центре Арцаха астрономическую лабораторию Арцаха, привлекать интересующихся астрономией молодых людей, студентов Арцаха, координировать астрономическое сотрудничество между Арменией и Арцахом, осуществлять обмен профессиональным опытом и научное сотрудничество в сферах, представляющих взаимный интерес, организовывать совместные научные конференции, семинары, молодежные школы, лекции как в Арцахском государственном университете, так и в, как в школах Арцаха и в других образовательных центрах. Телескоп установленный обсерваторией в Арцахе планируется использовать в профессиональных, образовательных и общественных целях. В рамках меморандума будут организованы регулярные визиты арцахских студентов и школьников в Бюраканскую обсерваторию.

В рамках визита Арег Микаелян и руководитель отдела по связям с общественностью обсерватории Гаяне Балеян встретилась также с министром образования и науки Республики Арцах Лусине Караханян. Были обсуждены вопросы развития и сотрудничества в области науки. В конце встречи Арегу Микаеляну была вручена благодарственная грамота министерства за заботу, проявленную к системе образования Арцаха при организации летнего математического лагеря для студентов и школьников Арцаха.

Еще в 2006 году Бюраканская обсерватория установила в Арцахском государственном университете телескоп системы Ньютон диаметром 30 см. В 2020 году в Степанакерте было подписано Соглашение о сотрудничестве между Бюраканской обсерваторией и Министерством НОКС Республики Арцах.