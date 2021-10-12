В Армении подтверждено 903 новых случаев заражения COVID-19

По состоянию на 11:00 12 октября в Армении всего подтверждено 273 860 случаев заражения COVID-19, 250 055 из которых вылечились, есть 5 618 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении. За последние сутки проведено 7 472 теста. Подтверждено 903 новых случаев заражения COVID-19, вылечились 897 заболевших, есть 43 летальных исхода.

В предыдущий день зарегистрирован 1 случай смерти пациента с диагнозом COVID-19, в котором смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Общее количество таких случаев - 1 228.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 16 959 пациентов. Всего проведено 1 818 603 теста.