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В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома

В Калифорнии легкомоторный самолет упал на жилые дома

По меньшей мере два человека погибли при падении легкомоторного самолета на жилые дома в городе Санти в американском штате Калифорния. Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал Fox 5 со ссылкой на местные спасательные службы.

Спасатели пока не знают, сколько людей было на борту воздушного судна, разбившегося северо-восточнее Сан-Диего, но уверены, что в таких обстоятельствах выжить было невозможно.

Самолет упал на два небольших дома, что спровоцировало сильный пожар. Власти выясняют, находился ли в момент крушения кто-то из хозяев дома.

 


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