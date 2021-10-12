В результате сильных ливней на Филиппинах погибли девять человек

По меньшей мере девять человек погибли, еще 11 числятся пропавшими после того, как тропический шторм Kompasu, сопровождаемый сильными ливнями, обрушился на Филиппины. Как передает Арменпресс, об этом сообщило во вторник Agence France-Presse со ссылкой на местные власти.

По его данным, в национальном управлении по борьбе со стихийными бедствиями подтвердили, что четыре человека в провинции Бенгет стали жертвами оползней, еще один утонул в провинции Кагаян. Семеро жителей острова Лусон числятся пропавшими.

"Одиннадцать муниципалитетов были затоплены, но сегодня утром все утихло", - сказал AFP Рохелио Сендинг, офицер, ответственный за связи с общественностью в провинции Кагаян. Он добавил, что главные дороги и мосты все еще затоплены, однако во вторник вода начала отступать.

Аналогичная ситуация сохраняется и в провинции Палаван, где стихия унесла жизни четырех человек, еще четверо пропали. Затопленными остаются около семи деревень, сообщили в местных экстренных службах.

Тропический шторм Kompasu сформировался в Тихом океане 11 октября. Он стал 18-м по счету в этом сезоне в Азии.