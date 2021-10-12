По причине профилактических работ часть Дилижанского тоннеля будет обесточена

12 октября с 10:00 до 17: 00 по причине проведения профилактических работ часть Дилижанского тоннеля будет обесточена.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщили из ГНКО «Дорожный департамент» Министерства территориального управления и инфраструктур Армении.