Европейские индексы - 11-10-21

МОСКВА, 12 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 11 октября:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 0.05% и составил 15199.14 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.16% и составил 6570.54 пункта, британский FTSE вырос на 0.72% и составил 7146.85 пункта, а российский RTSI вырос на 1.15% и составил 1882.43 пункта.