Сборная Армении по футболу проиграла сборной Румынии

В 8-м туре группы J квалификационного раунда чемпионата мира сборную Армении принимала команда Румынии.

Как передает «Арменпресс», в первом тайме румыны имели явное преимущество, о чем свидетельствовала и статистика. Румыния свое преимущество превратила в гол на 26-й минуте, после розыгрыша углового Йонуц Митрицэ поразил ворота сборной Армении.

Во втором тайме капитан сборной Армении Генрих Мхитарян имел неплохие моменты, но не реализовал их. Воспитанники Хоакина Капарроса владели ситуацией. Но переломить ход матча им не удалось, сборная Армении проиграла с наименьшим счетом - 1:0.

Другие матчи группы J: Германия обыграла Северную Македонию со счетом 0:4, Исландия обыграла Лихтенштейн - 4:0. После этого тура Германия, имея 21 очко, остается лидером группы, на втором месте Румыния с 13 очками, на третьем месте Северная Македония с 12 очками и на четвертом месте Армения с 12 очками. У Исландии 8 очков, у Северной Македонии 1 очко.