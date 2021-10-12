Найден «рецепт» очистки Севана: армянские ученые испытают инновацию в будущем году

Научный центр зоологии и гидроэкологии Национальной академии наук Республики Армения, Институт геологии Национальной академии наук, кафедра генетики и цитологии биологического факультета Ереванского государственного университета и ООО «Биоминерал» работают над устройством, с помощью которого в период цветения Севана загрязненные прибрежные воды озера можно будет очистить от дополнительных органических веществ. Об этом в начале сентября сообщила Информационная аналитическая служба Национальной академии наук РА.

По сути, армянские ученые предложили «рецепт» спасения от заболачивания озера Севан, считающегося нашим национальным достоянием. О чем же речь, было ли предварительное испытание, можно ли говорить о результатах, и безвреден ли этот метод для самого Севана и окружающей среды? По этим и другим вопросам «Айастани Анрапетутюн» получил разъяснения от директора Института гидроэкологии и рыболовства Научного центра зоологии и гидроэкологии НАН РА Эвелины Гукасян.

Во-первых, давайте разберемся, о чем мы говорим. Согласно заявлению Национальной академии наук, предложение армянских ученых сократит количество живых элементов в озере и замедлит процесс эвтрофикации (заболачивания). Дело в том, что в последнее время озеро Севан цветет за счет проникновения в воды большого количества азота и фосфора. В результате количество кислорода, доступного рыбам и другим водным животным, уменьшается, что приводит к искажению водных организмов. Виды группы «Cyanophyta», «цветущие» в озере Севан, токсичны и выделяют стабильные токсины - микроцистины и анатоксины. Исследования и мероприятия, направленные на замедление процесса эвтрофикации, проводятся в озере в рамках целевых программ, финансируемых Комитетом науки Министерства образования, науки, культуры и спорта: «Оценка механизмов эвтрофикации озера Севан» и «Разработка методов борьбы с цветением».

Например, были оценены генотоксические и канцерогенные свойства воды озера Севан, а уровни биотоксичности и кластогенности образцов воды озера были подвергнуты биологическому анализу с использованием клонированных волокон трансклона 02 (банкоматы) и тест-систем на микрокоррозию. Данные биоанализа ATM во всех исследованных образцах воды показали значительное увеличение количества мутаций соматических пятен, бесцветных мутаций, а также нежизнеспособных волосков в период цветения. Максимальное повышение уровня наблюдалось в пробе воды в районе Лчашена. Аналогичные результаты были получены при изучении данных испытаний на микрокоррозию двух основных критериев испытаний: процент микротрещин, содержащих тетраэдры, и процент микротрещин в тетрадах.

Механизмы цветения воды озера Севан изучаются с 2020 года, разработана методика использования армянских цеолитов для очистки воды от сине-зеленых водорослей, изучено влияние цеолитов на состав воды при очистке. Научные организации, для удаления из вод озера микроорганизмов, микроводорослей и цианобактерий, в том числе природных адсорбентов и природных полимеров, работают над созданием недорогих и безвредных поглотителей.

Известно, что Армения богата минеральными ресурсами природных адсорбентов: цеолитов, диатомитов, перлитов, глин и др. В проекте в качестве адсорбентов используются цеолиты - природные минералы, состоящие из атомов кремния, алюминия и кислорода. Под воздействием выбранного сорбента количество бактерий уменьшается в 300 раз за 10 минут. По данным аналитической службы Национальной академии наук, предпринимаются попытки увеличить скорость воздействия сорбента. С помощью этих цеолитов с помощью модельного устройства из озера Севан вредные для озера микроорганизмы, микроводоросли и цианобактерии будут поглощены.

По словам директора Института гидроэкологии и рыболовства Эвелины Гукасян, они от Государственного комитета по науке на разработку механизмов борьбы с цветением озера Севан получили целевое финансирование. Работы велись по нескольким направлениям. Целью было получить устройство, с помощью которого можно было бы очистить озеро Севан от сине-зеленых водорослей. «Все этапы работы выполнены, мы уже подошли к созданию макета устройства, само устройство находится в процессе подготовки. Адсорбент обладает высокой активностью, способен поглощать как органические вещества, так и цветущие водоросли. Регулярно проводятся гидрохимические и генетические тесты. Работы находятся в непрерывной стадии. Надеемся, что примерно через месяц устройство будет готово. К сожалению, в этом году мы уже не сможем его испытать, потому что, к счастью, в настоящее время нет явлений цветения», - сказала Э. Гукасян.

При работе над проектом возникли и проблемы. Потому что, по словам директора Института гидроэкологии и рыболовства, за это просили очень высокую цену. «Нам пришлось обратиться за помощью к нашим российским партнерам. Уже все устроилось».

В следующем году, когда начнется цветение озера, армянские ученые опробуют это нововведение. «Однако я не уверен, что оно будет большим, - сказал наш собеседник, - потому что наши инженеры объяснили, что это будет очень дорого и будет необходимость в техническом усовершенствовании. А предоставленных средств не хватит на изготовление устройства большой емкости. В любом случае мы с соответствующими обоснованиями обратимся в Комитет по науке».

Кстати, из озера были взяты «цветущие» пробы и очищены этим веществом. Вода очистилась настолько, что не осталось никаких элементов «цветения». Подчеркнем, что поскольку материал натуральный, он безвреден и для окружающей среды, вода также очищается совершенно безвредно. Можем сказать, «рецепт» очистки Севана найден, и его нужно обязательно использовать. Севан - наше национальное богатство, и тратить деньги на его спасение вполне оправданно.

Арменуи МЕЛКОНЯН