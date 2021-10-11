Зеленский и Путин обсудили с Меркель и Макроном урегулирование ситуации в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в ходе которого стороны обсудили вопросы урегулирования ситуации в Донбассе, а также подготовку саммита "нормандской четверки" (Германия, Франция, Россия и Украина). Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом он написал в понедельник в Twitter.

"Провел важный разговор с Ангелой Меркель и Эмманюэлем Макроном относительно активизации переговоров для завершения войны в Донбассе и подготовки саммита "нормандской четверки", - проинформировал он. Зеленский сообщил, что Германия и Франция выступают за достижение договоренностей относительно согласованных последовательных шагов, которые смогут обеспечить установление мира на востоке Украины.

Президент РФ Владимир Путин также провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Обстоятельно обсуждена вызывающая озабоченность ситуация в связи с пробуксовкой процесса разрешения внутриукраинского конфликта", - говорится в сообщении. При этом три лидера отметили важность реализации минских соглашений как безальтернативной основы урегулирования. "Была также подчеркнута заинтересованность в дальнейшей координации усилий России, Германии и Франции в "нормандском формате", - сообщает пресс-служба Кремля.

Кроме того, согласно сообщению, в ходе разговора Путин "дал принципиальную оценку линии киевских властей, упорно уклоняющихся от выполнения как своих обязательств по минским соглашениям, так и договоренностей, достигнутых на предыдущих "нормандских саммитах", в том числе в Париже (9 декабря 2019 года)".

По итогам разговора лидеры трех стран поручили продолжить обсуждение возможности проведения саммита лидеров "нормандской четверки" (Россия, Франция, ФРГ, Украина). "Министры иностранных дел (стран "четверки" - прим. ред.) будут вести дело к проведению в этом формате встречи на своем уровне. Условлено также продолжить по соответствующим каналам изучение предпосылок к возможной организации в случае целесообразности и "нормандского" саммита", - отмечается в сообщении.

В Кремле добавили, что "с учетом складывающегося непростого положения дел в урегулировании конфликта на юго-востоке Украины" лидеры поручили своим политсоветникам и внешнеполитическим ведомствам интенсифицировать контакты и работу по линии "нормандской четверки".

В разговоре также были затронуты некоторые другие международные вопросы, в том числе касающиеся борьбы с терроризмом на африканском континенте.