На юге Турции умер турист из России

Турист из России умер в провинции Анталья на юге Турции, причина его смерти устанавливается. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, который находился вместе с семьей на отдыхе в провинции Анталья. Причина смерти устанавливается", - сообщили в дипмиссии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в номере одного из отелей в районе Окурждалар в Анталье было найдено тело мужчины.