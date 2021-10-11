Время в Ереване: 11:07:36,   11 Октябрь

На юге Турции умер турист из России

На юге Турции умер турист из России

Турист из России умер в провинции Анталья на юге Турции, причина его смерти устанавливается. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в генконсульстве РФ в Анталье.

"Генконсульство подтверждает факт смерти российского гражданина 1977 года рождения, который находился вместе с семьей на отдыхе в провинции Анталья. Причина смерти устанавливается", - сообщили в дипмиссии.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в номере одного из отелей в районе Окурждалар в Анталье было найдено тело мужчины.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]