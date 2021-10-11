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На территории Армении ожидается погода без осадков

На территории Армении ожидается погода без осадков

На территории Армении днем 11-го, с 12-16 октября ожидается погода без осадков.

Ветер юго-восточный с порывами до 5-10 м/с.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, днем с 11-13 октября температура воздуха постепенно повысится на 3-5 градусов, в регионах Лори, Тавуш, Сюник и в Арцахе - на 8-10 градусов.

В городе Ереван днем 11-го, с 12-16 октября ожидается погода без осадков.


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