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Известны дата и место проведения встречи духовных лидеров Армении, РФ и Азербайджана

Известны дата и место проведения встречи духовных лидеров Армении, РФ и Азербайджана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Католикос Всех Армян Гарегин II и председатель управления мусульман Кавказа шейх-уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде в октябре проведут переговоры в Москве. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом рассказали представители конфессий.

"В Москве трехсторонняя встреча религиозных лидеров Азербайджана, Армении и РФ пройдет 12 и 13 октября", - рассказали в пресс-службе Российской и Ново-Нахичеванской епархии Армянской апостольской церкви (ААЦ). 

Секретарь Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межхристианским отношениям иеромонах Стефан (Игумнов) сообщил, что патриарх Кирилл, католикос Гарегин II и Аллахшукюр Пашазаде встретятся 13 октября в патриаршей и синодальной резиденции - Даниловом монастыре.

Гарегин II заявлял ранее, что в духе трехсторонних встреч с патриархом Кириллом рассчитывает на участие Пашазаде в решении вопроса возвращения на родину лиц, попавших в плен в ходе эскалации конфликта в Карабахе.


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