Состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Дании и Армении

В Ереване 11 октября состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел Королевства Дании и Республики Армения. На консультациях армянскую делегацию возглавлял руководитель Европейского департамента МИД Армении Тигран Самвелян, а датскую - политический директор МИД Дании, госсекретарь Критина Маркус Лассен.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, в ходе консультаций собеседники обсудили широкий круг вопросов армяно-датской двусторонней повестки и высоко оценили политические отношения между двумя странами. Был затронут спектр экономических отношений, подчеркнута необходимость принятия мер по их укреплению и расширению.

Стороны обсудили широкий круг мероприятий, которые будут организованы по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Данией.

Собеседники также коснулись сотрудничества и взаимной поддержки в рамках международных организаций.

В ходе консультаций состоялся обмен мнениями по ряду вопросов глобальной проблематики, представляющих взаимный интерес. Стороны ознакомились с позициями друг друга по региональным вопросам.

Тигран Самвелян представил Кристине Маркус Лассен процесс реформ, проводимых правительством Армении, и сотрудничество с международными партнерами в этом направлении.

Стороны подчеркнули важность обеспечения непрерывности двусторонних политических консультаций.

В рамках визита датскую делегацию принял замминистра иностранных дел Ваге Геворгян. В ходе беседы армянская сторона представила замгоссекретаря Дании текущую ситуацию вокруг нагорно-карабахского конфликта. В этом контексте была подчеркнута важность полного возобновления мирного процесса по Нагорному Карабаху под эгидой сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

В рамках визита датская делегация возложила венок к Мемориалу жертв геноцида армян.