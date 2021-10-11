Президент Армении провел встречу с государственным секретарем Святого Престола 

Находящийся с официальным визитом в Ватикане президент Республики Армения Армен Саркисян провел встречу с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином. Во встрече принял участие секретарь по отношениям с государствами Святого Престола, архиепископ Пол Ричард Галлахер.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян еще раз подчеркнул постоянное развитие межгосударственных отношений между Арменией и Святым Престолом, подчеркнув значительный вклад государственного секретаря в этом вопросе.

«Мы ценим послания Его Святейшества во время войны против армянского народа в прошлом году, а также гуманитарную помощь Ашоцкой больнице», - сказал президент Саркисян.

Президент подтвердил заинтересованность и приверженность Армении к углублению межгосударственных отношений со Святым Престолом, отметив, что эти отношения всегда были выделялись высоким политическим диалогом, основанным не только на христианских ценностях, но и на общем историческом и заботливом наследии и схожих подходах к решению вызовов современного мира.

Президент Армении приветствовал решение Его Святейшества об учреждении Апостольского нунциата в Ереване, который будет официально открыт в ближайшее время, что еще раз доказывает обоюдную приверженность развитию межгосударственных отношений Армения-Святой Престол и углублению сотрудничества.

Президент Саркисян и кардинал Паролин коснулся также культурного сотрудничества. Собеседники подчеркнули существующие братские отношения и прочные связи между Римско-католической, Армянской апостольской и Армянской католической церквями.