Проблема Арцаха - это требование армянского народа жить и созидать в своей древней христианской колыбели: президент

Официальный визит президента республики Армена Саркисяна в Святой Престол начался сегодня утром с частной беседы с Папой Франциском.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поблагодарил Его Святейшество за налаженный между Святым Престолом и Арменией конструктивный диалог на высоком уровне.

«Как первый посол Армении при Святом Престоле, для меня большое душевное удовлетворение вернуться в Апостольский дворец», - сказал президент Армении, отметив, что с особой гордостью и теплотой вспоминает выставку «Армения-Рим: двухтысячелетние отношения», которая была проведена в марте 1999 года в Сикстинском зале Библиотеки Ватикана в рамках празднования 1700 принятия Арменией христианства.

По словам президента Саркисяна, 2021 год - особый год для армяно-ватиканских отношений, учитывая 20-ю и 5-ю годовщину визита Его Святейшеств Иоанна Павла II и Франциска в Армению соответственно. «Эти исторические визиты навсегда останутся в сердцах и умах армянского народа», - сказал президент Саркисян, подчеркнув принципиальную позицию Папы Франциска в отношении Геноцида армян.

Президент с признательностью отметил, что на этом этапе сложных и трудных для нашей страны вызовов Ватикан выразил солидарность с нашим государством и народом. Лучшее свидетельство этого - послания Папы Франциска о мире во время войны, развязанной Азербайджаном против Арцаха, а также призыв к освобождению армянских военнопленных.

Президент Армении отметил, что проблема Арцаха - это проблема прав человека, требование армянского народа жить, созидать и осуществлять свое неотъемлемое право на самоопределение в своей древней христианской колыбели.