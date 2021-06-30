Предстоящие на 12 октября мероприятия
17:41, Октябрь 11, 2021
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09:37, 31.08.2021
По словам тюрколога, вера в заявления Эрдогана - из области фантастики
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