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Азиатские индексы - 11-10-21

Азиатские индексы - 11-10-21

ТОКИО, 11 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 1.60% и составил 28498.20 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 1.77% и составил 1996.58 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.01% и составил 3591.71 пункта, а HANG SENG вырос на 1.96% и составил 25325.09 пункта.


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