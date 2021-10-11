Араик Арутюнян принял участие в посвященном Дню архитектора мероприятии

Руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян сегодня посетил Палату архитекторов Армении и принял участие в мероприятии, посвященном Международному дню архитектора.

Руководитель аппарата премьер-министра поздравил архитекторов с профессиональным праздником и пожелал им творческих успехов. Как сообщили Арменпресс в Департаменте информации и по связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении, в своей речи Араик Арутюнян отметил, что профессия архитектора всегда высоко ценилась армянским обществом, и правительство, в свою очередь, считает важным постоянное развитие этой сферы.

За значительный вклад в области архитектуры профессор кафедры теории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-архитектурного наследия, изящных искусств и истории Национального университета архитектуры и строительства Армении Артем Григорян и руководитель мастерской архитектурного проектирования ОАО “Армпроект” Стефан Лазарян удостоены звания Почетного архитектора Республики Армения. Документы о присвоении звания им вручил руководитель аппарата премьер-министра Араик Арутюнян.

Араик Арутюнян также ознакомился с представленными на проходящей в Палате архитекторов выставке около 150 работами 30 армянских архитекторов.