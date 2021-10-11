Даниэль Лозакович и Джанлука Марчиано любят армянскую культуру, Армению и армян

На Международном музыкальном фестивале, проходяшем в Армении, Государственный симфонический оркестр Армении, скрипач Даниэль Лозакович и дирижер Джанлука Марчиано представили Увертюру-фантазию Петра Чайковского «Ромео-Джульетта», 3-й Концерт для скрипки и «Пляску смерти» Камиля Сен-Санса.

Как сообщает «Арменпресс», выступление было встречено тепло, с громкими аплодисментами. Меломанам знакомо исполнение талантливого молодого скрипача Даниэля Лозаковича. Он в Армении уже второй раз. Даниэль Лозакович выступал с такими оркестрами, как Бостонский симфонический оркестр, Национальный оркестр Франции, Оркестр Французского радио, Оркестр Гюльбенкяна, Симфонический оркестр Торонто и со многими другими.

В 15 лет в 2016 году он подписал эксклюзивный контракт с кампанией «Deutsche Grammophon», став самым молодым ее членом. Даниэль Лозакович отмечает, что он любит армянскую культуру, Армению и армян. Он высоко оценивает организацию Международного фестиваля «Армения», подчеркивает, что организовать музыкальное мероприятие такого масштаба, такой плотности графика концертов достаточно сложно. «В рамках фестиваля делается все, что нужно музыкантам, чтобы показать себя», - сказал скрипач.

Итальянский дирижер Джанлука Марчиано, искусство которого хорошо известно в Армении, также был принят очень тепло. Маэстро Марчиано отмечает, что в Армении всегда приятно выходить на сцену, встречаться с армянским зрителем. По его словам, публика в Ереване теплая, от нее всегда исходят положительные заряды и энергия.

Дирижер Джанлука Марчиано также подчеркнул огромные усилия организаторов, Государственного симфонического оркестра Армении и Европейского фонда содействия культуры (EUFSC), приложенные для проведения фестиваля в Армении. По его словам, они проделали огромную работу, представив качественную музыку, различные концертные программы, музыкантов, пользующихся большим авторитетом, благодаря и этому музыкальному событию.

Организации Международного фестиваля «Армения» содействует Министерство образования, науки, культуры и спорта Республики Армения. Фестиваль будет действовать до 29 октября. Меломанов приглашают послушать камерные и симфонические произведения в исполнении великих музыкантов.