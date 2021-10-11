Генсек ООН выступил за глобальную вакцинацию

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что миру необходим общий план глобальной вакцинации. С таким заявлением он выступил в понедельник в видеообращении на юбилейном заседании высокого уровня в честь 60-летия Движения неприсоединения в столице Сербии Белграде.

"Я давно пытаюсь протолкнуть план глобальной вакцинации, мы действительно хотим, чтобы все страны мира имели высокий уровень вакцинации. Нам нужно решить проблемы списания долгов других стран, это упростит ситуацию", - считает генсек ООН, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Белград принимает за юбилейном заседании Движения неприсоединения гостей из 105 стран мира, а также представителей 11 международных организаций. Всего в форуме примут участие 555 участников, в организации мероприятия задействованы свыше 6 тыс. человек.

Движение неприсоединения - международная организация, объединяющая страны, основой внешнеполитического курса которых считается отказ от участия в военно-политических блоках и мирное сосуществование народов, основанное на принципах независимости и равноправия. Датой основания ДН считается 1 сентября 1961 года, когда в Белграде открылась I конференция глав государств и правительств 25 неприсоединившихся стран. В настоящее время Движение неприсоединения объединяет 120 стран, а 17 государств и 10 международных организаций имеют в нем статус наблюдателя.