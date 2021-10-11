Талибы посчитали успешными прошедшие в Дохе переговоры с США
Исламистское афганское движение "Талибан" (террористическая организация, запрещена в РФ) назвало завершившиеся в воскресенье переговоры с делегацией США успешными, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU
"Двухдневный диалог между делегациями Исламского Эмирата Афганистан и Соединенных Штатов Америки прошел успешно. В ходе встречи подробно обсуждались политические вопросы. Полное выполнение Дохинского соглашения рассматривалось Исламским Эмиратом как лучший способ решения проблем, а также, что гуманитарная помощь не должна быть связана с политическими вопросами", - говорится в заявлении "Талибана".
Отмечается, что представители США обещали оказать гуманитарную помощь афганцам и предоставить условия для доставки помощи другим гуманитарным организациям. Талибы в свою очередь приветствовали такое решение.
"Необходимо приложить усилия, чтобы восстановить дипломатические отношения до лучшего состояния", - следует из заявления талибов.
Отмечается, что было решено проводить такие встречи и в будущем, "если потребуется".
Ранее американский госдепартамент опубликовал сво
Как сообщалось ранее, "Талибан" в ходе переговоров предупредил Вашинг
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