В Китае заявили, что Индия препятствует решению приграничного вопроса

Необоснованные требования Индии создают трудности в переговорах с Китаем по приграничным вопросам, заявил в понедельник официальный представитель Западной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая Лун Шаохуа, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Лун Шаохуа сообщил, что стороны в воскресенье в районе Чушул-Молдо провели 13-й раунд переговоров по пограничным вопросам.

"В ходе переговоров китайская сторона приложила большие усилия для содействия смягчению и разрядки ситуации на границе и в полной мере продемонстрировала свою искренность... Однако индийская сторона по-прежнему настаивает на необоснованных и нереалистичных требованиях, что затрудняет переговоры", - заявил Лун Шаохуа, слова которого приводятся в заявлении, размещенном в аккаунте Западной зоны боевого командования НОАК в WeChat.

Он подчеркнул, что решимость Китая защитить государственный суверенитет непоколебима, "надеемся, что индийская сторона не будет неверно оценивать ситуацию, а будет дорожить нынешней ситуацией в приграничной зоне Китая и Индии, которой было непросто добиться".

Вместе с тем он выразил надежду, что Индия будет соблюдать достигнутые между двумя странами и армиями двух стран договоренности, соглашения и консенсусы, проявит искренность и будет работать вместе с Китаем ради поддержания мира и спокойствия в приграничных районах.

Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности участка горной территории на севере Кашмира, а также почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.