40 жилых зданий Еревана уже пользуются солнечной энергией

В 40 из 43 многоквартирных домов, включенных в первый этап программы «ЕС для Еревана: солнечная община», уже установлены солнечные фотоэлектрические станции, установлены новые системы внешнего и внутреннего освещения и светодиодные лампы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает мэрия Еревана, подчеркивая, что программа включает 90 зданий.

«Представители делегации Европейского Союза в Армении, поддерживающие инициативу «Соглашение мэров по климату и энергии», посетили эти жилые дома, ознакомились с проделанной работой, с эффективностью системы и ее показателями», - говорится в сообщении мэрии.

Отмечается, что работы в других зданиях продолжаются.

Затем состоялось заседание Координационного совета программы «ЕС для Еревана: солнечная община». Были обсуждены проделанная работа, процесс закупок для второго этапа программы, а также ряд других организационных вопросов.