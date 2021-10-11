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Арарат Мирзоян принял посла Беларуси в Армении

Арарат Мирзоян принял посла Беларуси в Армении

Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 11 октября принял посла Республики Беларусь в Армении Александра Конюка.

«Арарат Мирзоян и Александр Конюк обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнув важность взаимных визитов на высоком уровне, консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также расширения существующей между двумя странами договорно - правовой базы», - как передает «Арменпресс», сообщили из МИД РА.

В контексте активизации торгово-экономических связей была обсуждена деятельность совместной Армяно-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Собеседники также обменялись мнениями по вопросам регионального значения.


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