Арарат Мирзоян принял посла Беларуси в Армении
Министр иностранных дел Республики Армения Арарат Мирзоян 11 октября принял посла Республики Беларусь в Армении Александра Конюка.
«Арарат Мирзоян и Александр Конюк обсудили вопросы двусторонних отношений, подчеркнув важность взаимных визитов на высоком уровне, консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран, а также расширения существующей между двумя странами договорно - правовой базы», - как передает «Арменпресс», сообщили из МИД РА.
В контексте активизации торгово-экономических связей была обсуждена деятельность совместной Армяно-белорусской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.
Собеседники также обменялись мнениями по вопросам регионального значения.
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