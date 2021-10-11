Корабли ТОФ провели ракетные стрельбы в Японском море

Ракетные стрельбы провели в Японском море гвардейский крейсер "Варяг" и большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" Тихоокеанского флота (ТОФ), сообщает отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по ТОФ.

"Экипажи флагмана Тихоокеанского флота Гвардейского ордена Нахимова ракетного крейсера (ГРКР) "Варяг" и большого противолодочного корабля "Адмирал Трибуц" в рамках итоговой проверки за летний период обучения провели в Японском море плановое учение по противовоздушной обороне отряда, в ходе которого выполнили практические пуски зенитных ракет комплексов "Форт", "Кинжал" и "Оса" по скоростным воздушным целям", - говорится в сообщении.

Огонь велся по ракетам-мишеням, запущенным с малых ракетных и малых противолодочных кораблей. В ходе учения выполнено десять ракетных пусков, отметили в пресс-службе,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Выполнение боевого упражнения обеспечивали 12 боевых кораблей и судов обеспечения ТОФ. Они выполняли задачи по закрытию района ракетных стрельб, отмечается в сообщении.