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Временно будет прекращено газоснабжение некоторых кварталов Ванадзора и села Мецаван

Временно будет прекращено газоснабжение некоторых кварталов Ванадзора и села Мецаван

В целях проведения плановых работ 12 октября с 10:00 до 16:00 будет прекращено газоснабжение потребителей квартала «Ванадзор» города Ванадзор Лорийской области, села Мецаван и пролегающих  общественных объектов различного назначения.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ЗАО «Газпром Армения», напоминая потребителям газа о соблюдении правил безопасности.


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