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В Армении подтвержден 601 новый случай заражения Covid-19

В Армении подтвержден 601 новый случай заражения Covid-19

По состоянию на 11:00 11 октября в Армении всего подтверждено 272 957 случаев заражения COVID-19, 249 158 из которых вылечились, есть 5 575 летальных исходов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Министерство здравоохранения Армении. За последние сутки проведено 5 814 тестов. Подтвержден 601 новый случай заражения COVID-19, вылечились 891 заболевших, есть 26 летальных исходов.

На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 16 997 пациентов. Всего проведено 1 811 131 тестов.


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