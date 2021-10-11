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Главным арбитром матча Румыния-Армения назначен Даниэле Орсато

Главным арбитром матча Румыния-Армения назначен Даниэле Орсато

Матч Румыния-Армения восьмого тура квалификационной группы J чемпионата мира по футболу-2022 будет обслуживать итальянская судейская бригада.

Главный арбитр матча - Даниэле Орсато.

Как сообщил «Арменпресс» представитель Федерации футбола Армении, ему будут помогать Алессандро Джалатини и Джорджио Перетти. Четвертый арбитр - Лука Пирето.

Главный VAR арбитр матча - Маурицио Мариани, его помощник - Джакомо Паганези.


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