В хранилище на нефтеперерабатывающем заводе на юге Ливана произошел пожар
10:51, 11 Октябрь, 2021
Пожар возник в понедельник в хранилище на нефтеперерабатывающем заводе "Аз-Захрани" на юге Ливана. Об этом сообщил ливанский телеканал Al Jadeed.
Как отмечает газета Jerusalem Post, загорелась одна из цистерн с бензолом.
Al Jadeed подчеркивает, что существует угроза распространения огня, в связи с чем военнослужащие ливанской армии занимаются эвакуацией населения из близлежащих районов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Причины возникновения пожара уточняются.
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