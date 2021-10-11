Армения участвует в крупнейшей продовольственной выставке Европы

Армения принимает участие в крупнейшей в Европе международной выставке продуктов питания и напитков «Anuga 2021», которая проходит в Германии, в Кельне с 9 по 13 октября.

Как передает «Арменпресс», Армению представляют восемь компаний, работающих в сфере производства травяных чаев, производств сухофруктов и консерв. Участие Армении в выставке стало возможным благодаря программе «Восточное партнерство, быть готовыми к торговле: инициатива ЕС для бизнеса». Проект реализует Центр международной торговли при содействии Европейского Союза.

В заявлении, распространенном программой «Восточное партнерство, быть готовыми к торговле: инициатива ЕС для бизнеса» (EU4Business), отмечено что, «Anuga 2021» - крупнейшая международная платформа для налаживания контактов и продвижения продаж, на которой армянские компании представлены с начала пандемии. Участие в выставке способствует продвижению местного производства, а также расширению объемов и географии экспорта.

«Anuga 2021» дает возможность армянским предприятиям пищевой промышленности изучить, а затем перенести лучший международный опыт и последние тенденции на свои производства, приобрести новые партнерские отношения для продвижения экспорта.

«Участие в таких ведущих выставках очень важно, особенно в нынешних условиях, когда вследствие пандемии компании на полтора года были лишены возможности живого общения со своими партнерами и покупателями. Оно помогает продукции армянских компаний стать более конкурентоспособной на внешних рынках, открывает новые возможности для экспорта», - сказал руководитель программы Карен Геворгян.

Согласно сообщению, после возобновления выставка «Anuga 2021» является крупнейшей в Европе по количеству компаний-участниц и по площади. В этом году в выставке принимают участие более 4 000 компаний из 94 стран мира.