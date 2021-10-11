История успеха - интенсивный яблоневый сад

«Идея создания интенсивных садов возникла около 4 лет назад. Поскольку культура интенсивных садов была для нас новинкой, и у нас не было опыта в этой области, мы начали с одного гектара яблоневого сада, а через год решили расширяться. Сегодня при содействии Конверс Банка мы увеличили площадь с 1 гектара до 4. Сад уже даёт урожай», - рассказала хозяйка сада Нона Овсепян.

По ее словам, в саду изначально была установлена сетка против града и проведена система капельного орошения, благодаря чему удалось значительно снизить расход поливной воды и потери урожая из-за неблагоприятных погодных условий.

Сегодня в саду выращивается 5 сортов яблок. Хотя яблоки и в Армении пользуются спросом, значительная часть урожая экспортируется.

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Конверс Банк контролируется Центральным банком Армении.