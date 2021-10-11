«Новая книга» - 31/21: Шарль Азнавур и Уильям Сароян

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект «Новая книга». Каждый понедельник «Арменпресс» знакомит читателей с новинками армянских издательств. Читатели узнают о новых книгах, встречают уже известные классические произведения и знакомятся с тенденциями современной литературы. На этой неделе «Арменпресс» выделил три примечательных произведения по32 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданных на суд читателей.

Произведение армянского автора

Корьюн: Житие Маштоца

В очередном томе серии «Идентичность» - перевод на современный армянский язык, ашхарабар, трех оригиналов «Жития Маштоца» Корьюна, выполненный специалистом по рукописям А. Матосяном. Это первые самостоятельные работы Корьюна, выполненные армянские буквами Маштоца. Первые обширные примечания к оригиналу, без штампов советской идеологии, сделаны Мануком Абегяном. Книга выпущена издательством «Эдит Принт».

Переводная литература

Шарль Азнавур: «La Bohème. Прошедшие дни»

Армения, богема, любовь, друзья, Голливуд. О чем бы ни писал Азнавур, он всегда искренен и прямолинеен, скромен и толерантен. В конце многолетней карьеры, длившейся несколько десятилетий, он возвращается к своему прошлому. В книге собраны смешные и драматические, неожиданные и трогательные истории. Они знакомят читателя с художником, символом неиссякаемой жизненной силы. Певец, актер, писатель, а также брат, муж и товарищ Азнавур покоряет сердца читателей прямотой и простотой. Книга выпущена издательством «Newmag Publishing».

Документальная литература

Ваагн Давтян: Добрый великан

В воспоминаниях Ваагна Давтяна встречи с «добрым великаном» Уильямом Сарояном в Ереване, Париже и Фресно. Представлены интересные подробности о его литературе, окружении, жизни, семье великого писателя, а также о его непростых отношениях с сыном.

После первого издания Ваагн Давтян расширил содержание книги, добавив десятки неиданных страниц. Доработанная версия публикуется впервые. Книгу издал «Вернатун».

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.