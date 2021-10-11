Все автодороги на территории Армении проходимы
Все автодороги на территории Республики Армения проходимы. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает МЧС, уточняя, что на участке Сисиан-Зангер Горисского района Сюникской области - туман.
Согласно информации полученной из департамента ЧС МВД Грузии и Центра кризисного управления Северной Осетии МЧС РФ автодорога Степанцминда-Ларс открыта.
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