Землетрясение магнитудой 6,1 произошло около Гавайских островов
09:52, 11 Октябрь, 2021
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировано в воскресенье у побережья американского штата Гавайи, расположенного в Тихом океане. Об этом сообщила Геологическая служба США.
По ее данным, эпицентр подземных толчков находился на расстоянии 113 км к юго-западу от города Хило, где проживают более 43 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 17 км,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
Сообщения об угрозе цунами и пострадавших не поступали.
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