В выборах ОМС в Арцахе участвовали 59,2% избирателей

По данным Аскеранской, Мартакертской и Мартунинской районных избирательных комиссий Республики Арцах, в выборах в органы местного самоуправлени 10 октября приняли участие 59,2% избирателей.

«Голосование закончилось в 20:00, все 4 избирательных участка были закрыты. Согласно данным, полученным из Аскеранской, Мартакертской и Мартунинской районных избирательных комиссий Республики Арцах в выборах приняли участие 440 избирателей или 59,2% избирателей», - как передает «Арменпресс», говорится в сообщении Центральной избирательной комиссии Арцаха.

Количество участников по избирательным участкам следующее:

Аскеранский район:

Хачмач - 100 из 143 избирателей или 69.4 %;

Цахкашат - из 102 избирателей 68 или 66.7 %;

Мартакертский район:

Нор Казанч - из 98 избирателей 69 или 70.4 %;

Мартунинский район:

Гергер - из 399 избирателей 203 или 50.9 %.

Территориальные избирательные комиссии на основании протоколов результатов голосования на избирательных участках подводят предварительные итоги голосования на выборах в органы местного самоуправления и ратифицируют их протоколом не позднее чем в течение 18 часов после завершения голосования.