Kомандование российских миротворцев расследует убийство азербайджанцами мирного жителя Арцаха

Министерство обороны России подтвердило сообщение об убийстве азербайджанцами в Арцахе мирного жителя, о чем 9 октября сообщила Полиция Республики Арцах.

Как передает «Арменпресс», в сообщении Минобороны России подтверждается, что 9 октября в результате выстрела, произведенного азербайджанской стороной, при выполнении сельскохозяйственных работ смертельное ранение получило гражданское лицо.

«Командование российского миротворческого контингента расследует инцидент с участием обеих сторон», - говорится в сообщении.

9 октября в 13:15 из Мартакертского РОВД поступило сообщение, что вблизи города Мартакерт, в гранатовом саду в результате выстрела снайпера смертельное ранение получил житель Мартакерта Арам Тепнанц (1966 г.р.).