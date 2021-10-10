Песков сообщил, что встреча Путина и Пашиняна 12 октября в Москве готовится

Встреча президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Москве 12 октября готовится. Как передает Арменпресс, օб этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да. Такая встреча готовится", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос.

Согласно источнику, в нынешнем году Путин и Пашинян провели три личные встречи, более 10 раз разговаривали по телефону.