Из-за жесткой посадки самолета в Татарстане погибли 16 человек: на место вылетит группа во главе с врио МЧС РФ

Рабочая группа МЧС РФ во главе с врио министра Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны для координации оказания помощи после крушения самолета L-410. Как передает Арменпресс, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Рабочая группа МЧС России с врио министра Александром Чуприяном вылетит в Набережные Челны. В составе рабочей группы сотрудники центрального аппарата, психологи МЧС России, медицинская бригада отряда "Центроспас", - сказали в пресс-службе.

В воскресенье около 9 утра в Мензелинском районе Татарстана совершил жесткую посадку самолет L-410 ДОСААФ. На его борту находились два пилота и 20 парашютистов. Погибли 16 человек, шестеро получили травмы.

Самолет упал сразу после взлета с аэродрома местного аэроклуба. По информации собеседника агентства, самолет пролетел чуть больше километра.

Пилоты самолета L-410 перед крушением доложили об отказе левого двигателя.

Возбуждено уголовное дело.