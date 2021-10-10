Открывшаяся в Ереване  фотовыставка «Лица Великой Победы» - дань благодарности и уважения ветеранам

Открывшаяся в Ереване фотовыставка «Лица Великой Победы» позволяет не просто отдать дань уважения ветеранам Великой Отечественной войны, но и сохранить историческую память, передать новым поколениям правду о тех событиях. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный посол России в Армении Сергей Копыркин на торжественной церемонии в выставочном зале гостиничного комплекса «Двин».

Об этом Арменпресс сообщили в пресс-службе Российского центра науки и культуры в Ереване.

«Фотовыставка «Лица Великой Победы», которая продлится неделю, организована представительством Россотрудничества в Армении (Русский дом в Ереване) при содействии Посольства РФ в Армении, совместно с Международным фондом «Товмасян» при финансовой поддержке Банка ВТБ-Армения. Проект посвящен ветеранам Великой Отечественной войны, тем, кто был на фронте или служил общему делу в тылу. Это результат масштабной работы. Фотограф Татев/Азатуи Мнацаканян объездила более 50 городов и сел Армении, побывав в самых отдаленных районах, и запечатлела лица 110 ветеранов, чтобы сохранить в истории визуализированный облик каждого из них.

Дата открытия была выбрана неслучайно. Фотовыставка посвящена 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны и приурочена к 9 октября – исторической памятной дате о сокрушительной победе советской армии над немецко-фашистскими войсками в битве за Кавказ в 1943 году. В России в память об этом отмечают День воинской славы. Кроме того, сегодня день Еревана – столице Армении исполнилось 2803 года», - говорится в сообщении.

«Дорогие ветераны, мне очень приятно быть сегодня здесь с вами, на открытии этой замечательной фотовыставки «Лица Великой Победы», которая является результатом усилий многих людей и, конечно, прежде всего, художника, фотографа Татев Мнацаканян. Такого рода события с годами приобретают все большую и большую цену. Чем дальше мы стоим от тех трагических и великих дней Великой Отечественной войны, тем лучше понимаем ее значение, и тем больше благодарность вам, тем, кто не щадя себя ковал для нас Победу. Спасибо вам!» - сказал Сергей Копыркин.

Он подчеркнул, что отмечается не только 80-я годовщина начала войны, но также годовщина окончания одной из великих битв Великой Отечественной – битвы за Кавказ.

«Это одна из тех битв, которая приблизила нашу общую победу. Вспоминая те события, мы, конечно, извлекаем уроки из прошлого. То, что произошло, эта трагедия не должны больше повториться. Поэтому очень важно хранить память о тех событиях, передавать новым поколениям правду о них. И вы – живая память, спасибо вам большое. Мы всегда будем помнить о том, что вы сделали, всегда будем благодарны, и, конечно, очень хотим, чтобы вы с нами оставались как можно дольше. Здоровья вам, энергии, вы очень нужны нам для того, чтобы мы помнили о произошедшем и никогда не допустили его повторения», - сказал посол.

Согласно источнику, министр образования, науки, культуры и спорта Армении Ваграм Думанян в свою очередь отметил:

«Дорогие ветераны, безгранично рад, что вы здесь, что вместе с нами отмечаете нашу общую Победу. Вы победили во Второй мировой войне, в Великой Отечественной войне. Мы, все поколения, всегда гордились и гордимся вами, вашей победой. Очень хотелось бы, чтобы вы стали последним поколением ветеранов, перед которым мы поклонялись бы, чтобы вашей славной историей была закрыта страница войн. Однако Великая Отечественная не стала последней войной, и теперь у нас есть разные поколения ветеранов. Но будьте уверены, что это новое поколение ветеранов – результат вашего воспитания, они выросли на вашем примере. Победа ваша в Великой Отечественной стала для этих молодых людей образцом, научила до конца стоять за Родину. Войны нежелательны, но если к войне за Отечество принуждают, то надо одержать победу. Желаю вам здоровья, долголетия, мы вас всех любим!» - сказал министр.

Начальник Отдела культурно-исторических проектов Русского дома в Ереване Андраник Арзуманян особенно отметил работу фотохудожника Татев Мнацаканян, ее энтузиазм, подход к этому особенному проекту и понимание его значимости.

«По итогам работы Татев Мнацаканян при финансовой поддержке Банка ВТБ-Армения издан также каталог, который получат в подарок герои сегодняшнего вечера. Для каждого ветерана Татев Мнацаканян лично подпишет каталог. Спасибо Вам, дорогая Татев, за Ваш труд», - сказал Андраник Арзуманян.

Отмечается, что Татев Мнацаканян поблагодарила всех организаторов за реализацию проекта, но особо – ветеранов. «Некоторых героев уже нет, но при этом они с нами благодаря фотопортретам. Дорогие ветераны, вы чудо, за время общения с вами получался не просто кадр, фотография, каждый миг, проведенный с вами, стал частью моей жизни. Хотелось передать в фотографиях дух Победы, который живет в вас. Огромное вам спасибо и низкий поклон!» - сказала она.

Председатель Союза ветеранов Армении Симон Есаян выразил глубокую признательность фотографу и вручил ей грамоту от имени организации.