В ряде общин Арцаха проходят выборы ОМС. По состоянию на 14:00 часов явка составила 36,1%
14:59, 10 Октябрь, 2021
По данным Аскеранской, Мартакертской и Мартунинской территориальных избирательных комиссий Арцаха, по состоянию на 14:00 часов в выборах Органов местного самоуправления, которые проходят в некоторых общинах, приняли участие 268 избирателей или 36,1% избирателей.
Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии Республики Арцах, число участников по данным избирательных участков следующее:
Аскеранский район
Хачмач - 58 из 143 избирателей (40,6%)
Цахкашат - 43 из 102 избирателей (42,2%)
Мартакертский район
Нор-Газанчи - 46 из 98 избирателей (46,9%)
Мартунинский район
Херхер – 121 из 399 избирателей (30,3%).
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