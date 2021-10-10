В ряде общин Арцаха проходят выборы ОМС. По состоянию на 14:00 часов явка составила 36,1%  

По данным Аскеранской, Мартакертской и Мартунинской территориальных избирательных комиссий Арцаха, по состоянию на 14:00 часов в выборах Органов местного самоуправления, которые проходят в некоторых общинах, приняли участие 268 избирателей или 36,1% избирателей.

Как сообщили Арменпресс в Центральной избирательной комиссии Республики Арцах, число участников по данным избирательных участков следующее:

Аскеранский район

Хачмач - 58 из 143 избирателей (40,6%)

Цахкашат - 43 из 102 избирателей (42,2%)

Мартакертский район

Нор-Газанчи - 46 из 98 избирателей (46,9%)

Мартунинский район

Херхер – 121 из 399 избирателей (30,3%).