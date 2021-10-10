Время в Ереване: 11:07:36,   10 Октябрь

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 20 новых случаев     

COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 20 новых случаев     

9 октября в Арцахе было проведено 94 теста, в результате которых было зарегистрировано 20 случаев заболевания коронавирусом.

Как сообщили Арменпресс в Министерстве здравоохранения Арцаха, 40 инфицированных в настоящее время проходят стационарное лечение от коронавирусной болезни. Врачи оценивают состояние здоровья 6 пациентов как тяжелое, а пациенты с легкой формой протекания заболевания получают амбулаторное лечение - на дому.

«В 2021 году в Арцахе в лаборатории на выявление коронавируса было обследовано 13811 граждан, у 1230 из которых зарегистрирован положительный результат теста.

Министерство здравоохранения Республики Арцах еще раз призывает следовать инструкциям, чтобы избежать новых вспышек и побороть коронавирусную инфекцию как  можно раньше, а также сообщает, что населению республики необходимо незамедлительно пройти вакцинацию от COVID-19, тем самым защитив  здоровье – Ваше и Ваших близких. 

Отмечается, что  вакцинация против коронавирусной болезни (COVID-19) проводится в амбулаторно-поликлиническом отделении ЗАО «Республиканский медицинский центр» Министерства здравоохранения  Республики Арцах, в медицинском объединении «Аревик», в районных медицинских объединениях.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]