В Гюмрийском МЦ стартовала государственная программа лечения острого ишемического инсульта

В Гюмрийском медицинском центре стартовала государственная программа лечения острого ишемического инсульта. Профессиональная комиссия дала положительное заключение, и центр скоро сможет полноценно лечить больных инсультом в рамках госзаказа.

Как сообщает Арменпресс, по мнению экспертов, запуск программы позволит оказывать своевременную медицинскую помощь пациентам в случае острого ишемического инсульта, поскольку своевременное врачебное вмешательство имеет первостепенное значение в лечении таких заболеваний.

«Реализуя программу, мы сможем помочь пациентам без промедления, так как у них ограниченное время, всего несколько часов, в противном случае увеличивается вероятность стать инвалидом, а также угроза смерти», - отметил заведующий нервно-сосудистым отделением Гюмрийского медицинского центра Жора Багдасарян.

Несколько месяцев назад программа началась с открытия нового кабинета рентгеноконтрастной компьютерной томографии кислородной станции. Кислородная станция построена на государственное финансирование в размере 100 млн драмов. Центр приобрел новое томографическое оборудование в рамках лизинговой программы. Наличие оборудования позволит населению региона пройти серию срочных обследований в Гюмри и не ехать для этого в столицу.

Арменуи Мхоян